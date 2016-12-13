Выбор свободы и реальной демократии Знай Конституцию своего государства Приднестровцы сделали свой выбор Внеочередное заседание депутатского корпуса Газета, которая рядом
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Газета,
которая всегда
рядом с Вами!

Уважаемые рыбничане и жители сёл района!

13.12.2016
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Продолжается подписка на газету «Новости» на I полугодие 2017 года. Стоимость одного экземпляра газеты «Новости» — 4,20 руб.  Цена подписки по кварталам зависит от количества выходов газеты.

 

∗НА I КВАРТАЛ 2017 ГОДА :

⇒ для населения — 50,40 руб.

∗НА I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА:

⇒ для населения — 105,00 руб. ⇒ для учреждений, организаций … Подробнее >>

Новости Комментарии закрыты

Выбор свободы и реальной демократии

24.12.2016

Наше государство маленькое, но многонациональное. Мирную и достойную жизнь приднестровскому народу гарантирует Конституция ПМР. Это основной закон, который каждый гражданин в первую очередь должен знать. Ведь знание и грамотное применение законов – норма культурной, достойной и счастливой жизни всех людей. Честь государства в том, что все граждане без исключения пользуются конституционными правами и свободами и … Подробнее >>

Новости Комментарии закрыты

Обсуждены вопросы, приняты решения

24.12.2016

В минувший четверг состоялось заседание президиума Рыбницкого городского и районного Совета народных депутатов. Вел заседание председатель президиума Вадим Лозовский. В повестке дня было рассмотрено 7 основных и 2 дополнительных вопроса…

Продолжение читайте в газете «Новости» №51.

События в городе Комментарии закрыты

Электрических дел мастера

24.12.2016
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Никто сегодня не станет спорить: электричество – это необходимость. Только представьте себе ситуацию – вечер, внезапно в квартире гаснет свет, и жизнь словно замирает. Маленькая трагедия, не правда ли? К счастью, пройдет совсем немного времени и лампочка снова зажжется, заработает холодильник, компьютер, телевизор. Современный человек настолько привык к тому, что его повсюду окружает электроэнергия, что … Подробнее >>

События в городе Комментарии закрыты

Социальная защита и здравоохранение в приоритете

24.12.2016

Работа Дома для одиноких, престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и Вооруженных сил с. Воронково, стоматологической поликлиники, а также исполнение территориальной целевой программы «Профилактика туберкулеза в Рыбницком районе и г. Рыбнице» на 2016-2017 гг.» и предупреждение распространения наркотической зависимости на территории города и района. О том, что было сделано за 2015 год и 9 месяцев … Подробнее >>

Новости из района Комментарии закрыты

Знай Конституцию своего государства

24.12.2016

Среди множества законов и иных правовых актов есть один, роль и значение которого особенно важны. Конституция – это гарант жизненного устройства и успешного существования любой страны. А чтобы своими правами пользоваться, их, как известно, нужно знать…

Продолжение читайте в газете «Новости» №51.

Новости Комментарии закрыты

«Мы этой памяти верны»

24.12.2016
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«Россия, Приднестровье, единство» – тема нынешнего фестиваля гражданско-патриотической направленности «Мы этой памяти верны», который состоялся на базе СШ №6 и гимназии №1. Творческое состязание состоялось среди представителей украинской школы, гимназии №1, СШ №3, № 5, №6, № 8, № 9, №10, №11, Рыбницкой школы-интерната, а также школ сел Красненькое, Воронково, Попенки, Выхватинцы, Плоть, Ульма, Мокра, … Подробнее >>

События в городе Комментарии закрыты

Результат работы — спасенные жизни

24.12.2016

В последнее время в редакцию газеты «Новости» часто обращаются местные жители с вопросами, касающимися установки современного компьютерного томографа в районной больнице, принципов его работы, стоимости исследований. За ответами мы обратились к заведующему рентгенологическим отделением ГУ «Рыбницкая ЦРБ» Виктору Кобласу…

Продолжение читайте в газете «Новости» №51.

События в городе Комментарии закрыты

Вакцинация — самая эффективная профилактика гриппа

24.12.2016
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Утро. Прививочный кабинет №126 Рыбницкого лечебно-диагностического реабилитационного центра. Из кабинета слышно: «Готовим левое предплечье. Сегодня прививку не мочить, не переохлаждаться, никаких физических нагрузок, стараться избегать контактов с больными людьми»…

Продолжение читайте в газете «Новости» №51.

 

События в городе Комментарии закрыты

Приднестровцы сделали свой выбор

17.12.2016
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В минувшее воскресенье приднестровцы выбирали главу государства. С 6 по 10 декабря в республике проходило досрочное голосование. По итогам пяти дней 3208 человек сделали свой выбор досрочно. Заранее проголосовали те, кто по тем или иным причинам не смогли принять участие в президентских выборах 11 декабря. В Рыбнице и районе свой выбор досрочно сделали 438 избирателя…

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Внеочередное заседание депутатского корпуса

17.12.2016
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В минувший четверг состоялась 12 внеочередная сессия горрайсовета народных депутатов 25 созыва. В ней приняли участие глава государственной администрации Рыбницкого района и г. Рыбницы Андрей Кирста, заместители главы госадминистрации Петр Мустя и Наталья Лиховид, руководители предприятий, организаций, силовых структур и ведомств. Вел заседание председатель Рыбницкого  городского и районного Совета народных депутатов  Вадим Лозовский. В повестке … Подробнее >>

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