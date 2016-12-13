С Рождеством в сердце В заботе о лифтовом хозяйстве Проверка снегопадом Осторожность — лучшая профилактика зимних травм Водитель, готовься к техосмотру!
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Газета,
которая всегда
рядом с Вами!

Уважаемые рыбничане и жители сёл района!

13.12.2016
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Продолжается подписка на газету «Новости» на I полугодие 2017 года. Стоимость одного экземпляра газеты «Новости» — 4,20 руб.  Цена подписки по кварталам зависит от количества выходов газеты.

 

∗НА I КВАРТАЛ 2017 ГОДА :

⇒ для населения — 50,40 руб.

∗НА I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА:

⇒ для населения — 105,00 руб. ⇒ для учреждений, организаций … Подробнее >>

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С Рождеством в сердце

14.01.2017
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Рождество Христово – самый торжественный и светлый праздник. 8 января в Рыбницком Дворце культуры царила атмосфера добра, радости и веселья. Здесь состоялся праздник — Архиерейская елка, который собрал более 100 маленьких гостей…

Продолжение читайте в газете «Новости» №2.

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В заботе о лифтовом хозяйстве

14.01.2017
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Вряд ли сегодня можно встретить горожанина, который никогда не пользовался лифтом. Этот механизм человеку необходим, особенно если он проживает в многоэтажном доме. Он помогает и людям подняться на нужный этаж, и груз довезти. Когда он работает, мы его даже не замечаем, а как только остановится… Лифты работают и днем и ночью, и, естественно, нуждаются в … Подробнее >>

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Проверка снегопадом

14.01.2017
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Наконец-то зима показала свое присутствие и в Рыбницком районе. Снег для детей это, конечно же, радость, а вот для коммунальщиков – дополнительные хлопоты. На протяжении нескольких дней на территории города и района велись работы по устранению последствий снегопада. Все службы работали в усиленном режиме…

Продолжение читайте в газете «Новости» №2.

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Осторожность — лучшая профилактика зимних травм

14.01.2017

В тот год осенняя погода Стояла долго на дворе, Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе – писал Александр Сергеевич Пушкин в романе «Евгений Онегин». Действительно, в ноябре-декабре народ просто изнывал, тоскуя по снегу, и уже не чаял встретить заснеженный новогодний праздник. Но в конце декабря небеса слегка раскрылись и пушистый снежок покрыл … Подробнее >>

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Водитель, готовься к техосмотру!

14.01.2017
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С началом нового календарного года для многих автолюбителей начинается период подготовки транспортных средств к техосмотру. Официально процедура «ТО-2017″ началась с 1 января. В нашем городе открыты три станции технического осмотра – ООО «Авто-Рэд»,  ООО «Авторемсервис» и ООО «Драйв плюс». Для организации технического обслуживания и техосмотра автомобилей на ООО «Авто-Рэд» функционируют две линии технического обслуживания: первая … Подробнее >>

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«Мелодии рождественской ночи»

14.01.2017
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На сцене горящий камин, тихо потрескивающий дровами, красиво наряженные елочки – в зале царит  атмосфера праздника. «Мелодии рождественской ночи» – тематический вечер с таким названием прошел в минувший вторник в Рыбницком Дворце культуры. Его посвятили светлому празднику Рождеству Христову…

Продолжение читайте в газете «Новости» №2.

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Символ отчего дома

14.01.2017
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Рождество и Новый год – одни из самых волшебных и любимых праздников во всем мире. Их с нетерпением ждут и взрослые и дети. О том, как встречали раньше эти праздники в селе Плоть, сельчане узнали в ходе праздника Плотьянского фольклора из цикла «Символ отчего дома». Обычаи и традиции празднования Рождества и Нового года в селе … Подробнее >>

Новости из района Комментарии закрыты

Не остались без внимания

14.01.2017
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В связи с понижением температуры воздуха сотрудниками Рыбницкого гарнизона МВД ПМР в период рождественских праздников были проведены мероприятия по проверке лиц, состоящих на профилактическом учете в Рыбницком ОВД, а также семей социального риска и одиноко проживающих пенсионеров в целях недопущения случаев обморожения…

Продолжение читайте в газете «Новости» №2.

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Крещение Господне

14.01.2017

19 января православные христиане отмечают один из старейших христианских праздников – Крещение Господне или Богоявление. Праздник установлен в память о евангельском событии, когда 30-летний Иисус Христос крестился от Иоанна Предтечи в водах Иордана…

Продолжение читайте в газете «Новости» №2.

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Новый год — это время чудес!

07.01.2017

Что такое новый год? Новый год – это время чудес и волшебства, радости, счастья, улыбок и, конечно, время исполнения всех, самых заветных желаний…

Продолжение читайте в газете «Новости» №1.

События в городе Комментарии закрыты
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