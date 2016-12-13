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Газета,
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13.12.2016
Продолжается подписка на газету «Новости» на I полугодие 2017 года. Стоимость одного экземпляра газеты «Новости» — 4,20 руб. Цена подписки по кварталам зависит от количества выходов газеты.
∗НА I КВАРТАЛ 2017 ГОДА :
⇒ для населения — 50,40 руб.
∗НА I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА:
⇒ для населения — 105,00 руб. ⇒ для учреждений, организаций … Подробнее >>
03.02.2017
Главный редактор СЕМЕРЕНКО Наталья Васильевна Вторник – с 9.00 до 12.00. Четверг – с 13.00 до 16.00. Телефон 3-12-67.
28.01.2017
Воздушные шары, красная ленточка, высокие гости и море улыбок – в минувший вторник состоялась торжественная церемония открытия нового противотуберкулезного диспансера – современного, оборудованного по всем новейшим стандартам медицинского учреждения, построенного благодаря программе российской гуманитарной помощи Приднестровью, реализуемой АНО «Евразийская интеграция»…
Продолжение читайте в газете «Новости» №4.
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28.01.2017
В четверг в зале заседаний госадминистрации состоялась внеочередная 14 сессия 25 созыва Рыбницкого городского и районного Совета народных депутатов. В работе сессии приняли участие депутат ВС ПМР Виталий Калин, заместители главы госадминистрации Любовь Чех, Иван Василовский, руководители предприятий, организаций, учреждений, силовых структур и ведомств. Вел заседание председатель Рыбницкого городского и районного Совета народных депутатов Вадим … Подробнее >>
28.01.2017
Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, каким-то весенним настроением. Это 25 января – Татьянин день. День всех студентов. Вероятно, это единственный в истории случай, когда на один и тот же день претендуют и служители церкви, и студенчество, причем каждая сторона понимает праздник на свой манер. Именно эта дата является двойным народным праздником – праздник … Подробнее >>
28.01.2017
24 января, накануне дня памяти святой мученицы Татьяны, представительницы женсовета Рыбницкого благочиния навестили пожилых людей Дома престарелых с. Воронково…
Продолжение читайте в газете «Новости» №4.
28.01.2017
Более 10 км трубопровода – таков двухгодичный итог реализации Адресной программы капитальных ремонтов по замене внутридомовых инженерных сетей отопления и горячего водоснабжения в жилых домах муниципального жилищного фонда г. Рыбницы». Работу в этом направлении специалисты Рыбницкого филиала МГУП «Тирастеплоэнерго» продолжат и в нынешнем году. О том, что удалось сделать в прошлом году и какие дома … Подробнее >>
28.01.2017
В связи с участившимися случаями острых инфекций верхних дыхательных путей (далее – ОИВДП) с 20 января согласно распоряжению Министерства здравоохранения объявлен эпидемический период по острым инфекциям верхних дыхательных путей, в том числе по гриппу. Вводится карантин в образовательных, социальных и медицинских учреждениях, усиливается контроль над санитарно-противоэпидемическим режимом, проведение массовых мероприятий временно ограничивается…
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28.01.2017
Что такое бизнес? Что такое предпринимательство? Сегодня многие используют в обиходе эти слова. И многие считают их равными по смыслу. А вот Анатолий Дмитриевич Криворученко твердо убежден в том, что бизнес и предпринимательство – это два разных понятия. Цель, которую ставит перед собой бизнес, – это зарабатывание денег, а предпринимательство – планомерное ведение предприятия, нацеленность … Подробнее >>
28.01.2017
Военный 1992 год стал суровым испытанием для всего Приднестровья. Именно тогда на цветущей земле, которую издревле населяли братские народы, смолкли птичьи трели, прогремели залпы орудий и автоматные очереди. За молодую республику плечом к плечу сражались люди разных национальностей. Так для отражения агрессии молдавских националистов в республике было создано Народное ополчение. 17 марта нынешнего года Народное … Подробнее >>
28.01.2017
Одним из самых чудовищных проявлений деятельности Гитлера и его идеологии стал Холокост – массовое преследование и уничтожение европейских евреев в период с 1933 по 1945 год…
Продолжение читайте в газете «Новости» №4.
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