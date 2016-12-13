«Приднестровское качество — 2016″ «Задача одна — работать добросовестно» Этот яркий и весёлый праздник — Новый год Катастрофа отозвалась болью в наших сердцах Заседание депутатского корпуса. Итоги и планы работы
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Уважаемые рыбничане и жители сёл района!

13.12.2016
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Продолжается подписка на газету «Новости» на I полугодие 2017 года. Стоимость одного экземпляра газеты «Новости» — 4,20 руб.  Цена подписки по кварталам зависит от количества выходов газеты.

 

∗НА I КВАРТАЛ 2017 ГОДА :

⇒ для населения — 50,40 руб.

∗НА I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА:

⇒ для населения — 105,00 руб. ⇒ для учреждений, организаций … Подробнее >>

Новости Комментарии закрыты

Новый год — это время чудес!

07.01.2017

Что такое новый год? Новый год – это время чудес и волшебства, радости, счастья, улыбок и, конечно, время исполнения всех, самых заветных желаний…

Продолжение читайте в газете «Новости» №1.

События в городе Комментарии закрыты

Чудеса под Новый год все-таки случаются

07.01.2017
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Новый год – незабываемый, добрый и веселый праздник, которого ждут 365 дней, а потом долго вспоминают. В памяти остается и зеленая красавица елка, украшенная гирляндами и переливающимися огнями, и нежный запах хвои, и веселый Дед Мороз с подарками. А еще – ожидание чуда и исполнения желаний…

Продолжение читайте в газете «Новости» №1.

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События в городе Комментарии закрыты

«Приднестровское качество — 2016″

07.01.2017
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На прошлой неделе в столичном Дворце культуры состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Республиканского конкурса «Приднестровское качество-2016″. Уже в 14-й раз приднестровские предприятия представили плоды своей работы на суд экспертной комиссии конкурса…

Продолжение читайте в газете «Новости» №1.

Новости Комментарии закрыты

«Алло! Скорая помощь!»

07.01.2017
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В преддверии 2017 года ГУ «Рыбницкая ЦРБ» были вручены ключи от нового автомобиля скорой медицинской помощи «FORD» в рамках программы «Приобретение медицинского оборудования и специализированного медицинского автотранспорта для государственных лечебно-профилактических учреждений на 2016 год» за счет средств Единого государственного фонда социального страхования…

Продолжение читайте в газете «Новости» №1.

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События в городе Комментарии закрыты

Эпизоотическое, ветеринарно-санитарное благополучие — в надежных руках

07.01.2017

«В одном из хозяйств зафиксирована вспышка ящура», «Появились новые случаи заболевания птичьим гриппом», «Осторожно – африканская чума свиней!» – согласитесь, такие заголовки не раз встречались вам в различных средствах массовой информации. Нашу планету то и дело сотрясают различные болезни животных, опасных для человека. Эпизоотическое, ветеринарно-санитарное благополучие города и района – в руках специалистов филиала ГУ … Подробнее >>

События в городе Комментарии закрыты

Рукам — работа, Сердцу — радость!

07.01.2017
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Уютный зал Центральной библиотеки. От работ не отвести глаз. Вот окутанная ореолом таинственности вышитая крестиком «Незнакомка» Крамского. А рядышком расположился небольшой уютный домик, выполненный в той же технике. Неподалеку важный кот расположился на ветке дерева. На том же столике два небольших снеговичка – это уже куклы из капрона. А сколько цветов! Здесь и красные маки, … Подробнее >>

События в городе Комментарии закрыты

Детский сад — масса пользы!

07.01.2017

Современный ритм жизни не дает возможности даже самым внимательным родителям не думать о том, как заработать денег на семью, на будущее для их чада. Поэтому рано или поздно встает вопрос – с кем оставить ребенка, чтобы ему было спокойно и комфортно. Найти место, в котором малышу будет так же хорошо, как и с мамой, – … Подробнее >>

События в городе Комментарии закрыты

«Задача одна — работать добросовестно»

01.01.2017

Глава государственной администрации Рыбницкого района и г. Рыбницы Василий Малай провел первое рабочее совещание в новом году. На нем присутствовали заместитель главы госадминистрации Наталья Лиховид, управляющий делами госадминистрации Юрий Джигирис, руководители и специалисты отделов госадминистрации, руководители государственных и муниципальных предприятий, организаций, учреждений…

Продолжение читайте в газете «Новости» №1.

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Этот яркий и весёлый праздник — Новый год

31.12.2016
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– Пошли, пошли, – канючит маленькая Анечка. – Там Дед Мороз и Снегурочка! – Сейчас диадему поправим и пойдем, – говорит нетерпеливой внучке бабушка. И вот последние приготовления завершены, и девочка заходит в зал. Там уже собрались десятки детей…

Продолжение читайте в газете «Новости» №52.

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Катастрофа отозвалась болью в наших сердцах

31.12.2016
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Приспущенный государственный флаг и черная ленточка в знак траура – приднестровцы скорбят в связи с авиационной катастрофой «Ту-154″ под Сочи. 26 декабря в республике был объявлен днём траура. Самолет «Ту-154″ Министерства обороны РФ разбился утром 25 декабря после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека. Это были военные, артисты ансамбля имени Александрова, девять российских … Подробнее >>

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