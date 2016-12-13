Недавно я стала свидетелем разговора двух женщин. Одна из них рассказывала, что недавно развелась с мужем, осталась с двумя детьми на руках, денег катастрофически не хватает. – Так он должен выплачивать на детей алименты, – говорит другая. – Да я не знаю, как и куда необходимо обратиться для этого. – Моя знакомая была в аналогичной … Подробнее >>