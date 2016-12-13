Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, каким-то весенним настроением. Это 25 января – Татьянин день. День всех студентов. Вероятно, это единственный в истории случай, когда на один и тот же день претендуют и служители церкви, и студенчество, причем каждая сторона понимает праздник на свой манер. Именно эта дата является двойным народным праздником – праздник … Подробнее >>