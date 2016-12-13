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Газета,
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13.12.2016
Продолжается подписка на газету «Новости» на I полугодие 2017 года. Стоимость одного экземпляра газеты «Новости» — 4,20 руб. Цена подписки по кварталам зависит от количества выходов газеты.
∗НА I КВАРТАЛ 2017 ГОДА :
⇒ для населения — 50,40 руб.
∗НА I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА:
⇒ для населения — 105,00 руб. ⇒ для учреждений, организаций … Подробнее >>
14.01.2017
Рождество Христово – самый торжественный и светлый праздник. 8 января в Рыбницком Дворце культуры царила атмосфера добра, радости и веселья. Здесь состоялся праздник — Архиерейская елка, который собрал более 100 маленьких гостей…
Продолжение читайте в газете «Новости» №2.
14.01.2017
Вряд ли сегодня можно встретить горожанина, который никогда не пользовался лифтом. Этот механизм человеку необходим, особенно если он проживает в многоэтажном доме. Он помогает и людям подняться на нужный этаж, и груз довезти. Когда он работает, мы его даже не замечаем, а как только остановится… Лифты работают и днем и ночью, и, естественно, нуждаются в … Подробнее >>
14.01.2017
Наконец-то зима показала свое присутствие и в Рыбницком районе. Снег для детей это, конечно же, радость, а вот для коммунальщиков – дополнительные хлопоты. На протяжении нескольких дней на территории города и района велись работы по устранению последствий снегопада. Все службы работали в усиленном режиме…
Продолжение читайте в газете «Новости» №2.
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14.01.2017
В тот год осенняя погода Стояла долго на дворе, Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе – писал Александр Сергеевич Пушкин в романе «Евгений Онегин». Действительно, в ноябре-декабре народ просто изнывал, тоскуя по снегу, и уже не чаял встретить заснеженный новогодний праздник. Но в конце декабря небеса слегка раскрылись и пушистый снежок покрыл … Подробнее >>
14.01.2017
С началом нового календарного года для многих автолюбителей начинается период подготовки транспортных средств к техосмотру. Официально процедура «ТО-2017″ началась с 1 января. В нашем городе открыты три станции технического осмотра – ООО «Авто-Рэд», ООО «Авторемсервис» и ООО «Драйв плюс». Для организации технического обслуживания и техосмотра автомобилей на ООО «Авто-Рэд» функционируют две линии технического обслуживания: первая … Подробнее >>
14.01.2017
На сцене горящий камин, тихо потрескивающий дровами, красиво наряженные елочки – в зале царит атмосфера праздника. «Мелодии рождественской ночи» – тематический вечер с таким названием прошел в минувший вторник в Рыбницком Дворце культуры. Его посвятили светлому празднику Рождеству Христову…
Продолжение читайте в газете «Новости» №2.
14.01.2017
Рождество и Новый год – одни из самых волшебных и любимых праздников во всем мире. Их с нетерпением ждут и взрослые и дети. О том, как встречали раньше эти праздники в селе Плоть, сельчане узнали в ходе праздника Плотьянского фольклора из цикла «Символ отчего дома». Обычаи и традиции празднования Рождества и Нового года в селе … Подробнее >>
14.01.2017
В связи с понижением температуры воздуха сотрудниками Рыбницкого гарнизона МВД ПМР в период рождественских праздников были проведены мероприятия по проверке лиц, состоящих на профилактическом учете в Рыбницком ОВД, а также семей социального риска и одиноко проживающих пенсионеров в целях недопущения случаев обморожения…
Продолжение читайте в газете «Новости» №2.
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14.01.2017
19 января православные христиане отмечают один из старейших христианских праздников – Крещение Господне или Богоявление. Праздник установлен в память о евангельском событии, когда 30-летний Иисус Христос крестился от Иоанна Предтечи в водах Иордана…
Продолжение читайте в газете «Новости» №2.
07.01.2017
Что такое новый год? Новый год – это время чудес и волшебства, радости, счастья, улыбок и, конечно, время исполнения всех, самых заветных желаний…
Продолжение читайте в газете «Новости» №1.
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