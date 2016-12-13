Вряд ли сегодня можно встретить горожанина, который никогда не пользовался лифтом. Этот механизм человеку необходим, особенно если он проживает в многоэтажном доме. Он помогает и людям подняться на нужный этаж, и груз довезти. Когда он работает, мы его даже не замечаем, а как только остановится… Лифты работают и днем и ночью, и, естественно, нуждаются в … Подробнее >>