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Газета,
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13.12.2016
Продолжается подписка на газету «Новости» на I полугодие 2017 года. Стоимость одного экземпляра газеты «Новости» — 4,20 руб. Цена подписки по кварталам зависит от количества выходов газеты.
∗НА I КВАРТАЛ 2017 ГОДА :
⇒ для населения — 50,40 руб.
∗НА I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА:
⇒ для населения — 105,00 руб. ⇒ для учреждений, организаций … Подробнее >>
24.12.2016
Наше государство маленькое, но многонациональное. Мирную и достойную жизнь приднестровскому народу гарантирует Конституция ПМР. Это основной закон, который каждый гражданин в первую очередь должен знать. Ведь знание и грамотное применение законов – норма культурной, достойной и счастливой жизни всех людей. Честь государства в том, что все граждане без исключения пользуются конституционными правами и свободами и … Подробнее >>
24.12.2016
В минувший четверг состоялось заседание президиума Рыбницкого городского и районного Совета народных депутатов. Вел заседание председатель президиума Вадим Лозовский. В повестке дня было рассмотрено 7 основных и 2 дополнительных вопроса…
Продолжение читайте в газете «Новости» №51.
24.12.2016
Никто сегодня не станет спорить: электричество – это необходимость. Только представьте себе ситуацию – вечер, внезапно в квартире гаснет свет, и жизнь словно замирает. Маленькая трагедия, не правда ли? К счастью, пройдет совсем немного времени и лампочка снова зажжется, заработает холодильник, компьютер, телевизор. Современный человек настолько привык к тому, что его повсюду окружает электроэнергия, что … Подробнее >>
24.12.2016
Работа Дома для одиноких, престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и Вооруженных сил с. Воронково, стоматологической поликлиники, а также исполнение территориальной целевой программы «Профилактика туберкулеза в Рыбницком районе и г. Рыбнице» на 2016-2017 гг.» и предупреждение распространения наркотической зависимости на территории города и района. О том, что было сделано за 2015 год и 9 месяцев … Подробнее >>
24.12.2016
Среди множества законов и иных правовых актов есть один, роль и значение которого особенно важны. Конституция – это гарант жизненного устройства и успешного существования любой страны. А чтобы своими правами пользоваться, их, как известно, нужно знать…
Продолжение читайте в газете «Новости» №51.
24.12.2016
«Россия, Приднестровье, единство» – тема нынешнего фестиваля гражданско-патриотической направленности «Мы этой памяти верны», который состоялся на базе СШ №6 и гимназии №1. Творческое состязание состоялось среди представителей украинской школы, гимназии №1, СШ №3, № 5, №6, № 8, № 9, №10, №11, Рыбницкой школы-интерната, а также школ сел Красненькое, Воронково, Попенки, Выхватинцы, Плоть, Ульма, Мокра, … Подробнее >>
24.12.2016
В последнее время в редакцию газеты «Новости» часто обращаются местные жители с вопросами, касающимися установки современного компьютерного томографа в районной больнице, принципов его работы, стоимости исследований. За ответами мы обратились к заведующему рентгенологическим отделением ГУ «Рыбницкая ЦРБ» Виктору Кобласу…
Продолжение читайте в газете «Новости» №51.
24.12.2016
Утро. Прививочный кабинет №126 Рыбницкого лечебно-диагностического реабилитационного центра. Из кабинета слышно: «Готовим левое предплечье. Сегодня прививку не мочить, не переохлаждаться, никаких физических нагрузок, стараться избегать контактов с больными людьми»…
Продолжение читайте в газете «Новости» №51.
17.12.2016
В минувшее воскресенье приднестровцы выбирали главу государства. С 6 по 10 декабря в республике проходило досрочное голосование. По итогам пяти дней 3208 человек сделали свой выбор досрочно. Заранее проголосовали те, кто по тем или иным причинам не смогли принять участие в президентских выборах 11 декабря. В Рыбнице и районе свой выбор досрочно сделали 438 избирателя…
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17.12.2016
В минувший четверг состоялась 12 внеочередная сессия горрайсовета народных депутатов 25 созыва. В ней приняли участие глава государственной администрации Рыбницкого района и г. Рыбницы Андрей Кирста, заместители главы госадминистрации Петр Мустя и Наталья Лиховид, руководители предприятий, организаций, силовых структур и ведомств. Вел заседание председатель Рыбницкого городского и районного Совета народных депутатов Вадим Лозовский. В повестке … Подробнее >>
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