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Газета,
которая всегда
рядом с Вами!
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13.12.2016
Продолжается подписка на газету «Новости» на I полугодие 2017 года. Стоимость одного экземпляра газеты «Новости» — 4,20 руб. Цена подписки по кварталам зависит от количества выходов газеты.
∗НА I КВАРТАЛ 2017 ГОДА :
⇒ для населения — 50,40 руб.
∗НА I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА:
⇒ для населения — 105,00 руб. ⇒ для учреждений, организаций … Подробнее >>
07.01.2017
Что такое новый год? Новый год – это время чудес и волшебства, радости, счастья, улыбок и, конечно, время исполнения всех, самых заветных желаний…
Продолжение читайте в газете «Новости» №1.
07.01.2017
Новый год – незабываемый, добрый и веселый праздник, которого ждут 365 дней, а потом долго вспоминают. В памяти остается и зеленая красавица елка, украшенная гирляндами и переливающимися огнями, и нежный запах хвои, и веселый Дед Мороз с подарками. А еще – ожидание чуда и исполнения желаний…
Продолжение читайте в газете «Новости» №1.
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07.01.2017
На прошлой неделе в столичном Дворце культуры состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Республиканского конкурса «Приднестровское качество-2016″. Уже в 14-й раз приднестровские предприятия представили плоды своей работы на суд экспертной комиссии конкурса…
Продолжение читайте в газете «Новости» №1.
07.01.2017
В преддверии 2017 года ГУ «Рыбницкая ЦРБ» были вручены ключи от нового автомобиля скорой медицинской помощи «FORD» в рамках программы «Приобретение медицинского оборудования и специализированного медицинского автотранспорта для государственных лечебно-профилактических учреждений на 2016 год» за счет средств Единого государственного фонда социального страхования…
Продолжение читайте в газете «Новости» №1.
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07.01.2017
«В одном из хозяйств зафиксирована вспышка ящура», «Появились новые случаи заболевания птичьим гриппом», «Осторожно – африканская чума свиней!» – согласитесь, такие заголовки не раз встречались вам в различных средствах массовой информации. Нашу планету то и дело сотрясают различные болезни животных, опасных для человека. Эпизоотическое, ветеринарно-санитарное благополучие города и района – в руках специалистов филиала ГУ … Подробнее >>
07.01.2017
Уютный зал Центральной библиотеки. От работ не отвести глаз. Вот окутанная ореолом таинственности вышитая крестиком «Незнакомка» Крамского. А рядышком расположился небольшой уютный домик, выполненный в той же технике. Неподалеку важный кот расположился на ветке дерева. На том же столике два небольших снеговичка – это уже куклы из капрона. А сколько цветов! Здесь и красные маки, … Подробнее >>
07.01.2017
Современный ритм жизни не дает возможности даже самым внимательным родителям не думать о том, как заработать денег на семью, на будущее для их чада. Поэтому рано или поздно встает вопрос – с кем оставить ребенка, чтобы ему было спокойно и комфортно. Найти место, в котором малышу будет так же хорошо, как и с мамой, – … Подробнее >>
01.01.2017
Глава государственной администрации Рыбницкого района и г. Рыбницы Василий Малай провел первое рабочее совещание в новом году. На нем присутствовали заместитель главы госадминистрации Наталья Лиховид, управляющий делами госадминистрации Юрий Джигирис, руководители и специалисты отделов госадминистрации, руководители государственных и муниципальных предприятий, организаций, учреждений…
Продолжение читайте в газете «Новости» №1.
31.12.2016
– Пошли, пошли, – канючит маленькая Анечка. – Там Дед Мороз и Снегурочка! – Сейчас диадему поправим и пойдем, – говорит нетерпеливой внучке бабушка. И вот последние приготовления завершены, и девочка заходит в зал. Там уже собрались десятки детей…
Продолжение читайте в газете «Новости» №52.
31.12.2016
Приспущенный государственный флаг и черная ленточка в знак траура – приднестровцы скорбят в связи с авиационной катастрофой «Ту-154″ под Сочи. 26 декабря в республике был объявлен днём траура. Самолет «Ту-154″ Министерства обороны РФ разбился утром 25 декабря после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека. Это были военные, артисты ансамбля имени Александрова, девять российских … Подробнее >>
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