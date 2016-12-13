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Газета,
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13.12.2016
Продолжается подписка на газету «Новости» на I полугодие 2017 года. Стоимость одного экземпляра газеты «Новости» — 4,20 руб. Цена подписки по кварталам зависит от количества выходов газеты.
∗НА I КВАРТАЛ 2017 ГОДА :
⇒ для населения — 50,40 руб.
∗НА I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА:
⇒ для населения — 105,00 руб. ⇒ для учреждений, организаций … Подробнее >>
21.01.2017
Штаб Гражданской защиты города и района подвел итоги работы за минувший год и определил задачи на нынешний. В заседании приняли участие глава госадминистрации – начальник Гражданской защиты района и города Василий Малай, заместитель главы госадминистрации Виталий Гуцул, управляющий делами госадминистрации Игорь Брескер, начальник отдела по г. Рыбнице УпЧС МВД ПМР – начальник штаба ГЗ подполковник … Подробнее >>
21.01.2017
На следующей неделе в нашем городе планируется открытие нового медицинского учреждения – противотуберкулезного диспансера, построенного и оснащенного по программе российской гуманитарной помощи Приднестровью, реализуемой АНО «Евразийская интеграция»…
Продолжение читайте в газете «Новости» №21.
21.01.2017
В суете новогодних дней по всей стране проходили утренники и праздничные мероприятия. Все спешили поздравить родных и близких, оставить уходящему году заботы, беды и печали. И непременно хотелось, чтобы в новом году было как можно больше радостных побед и новых открытий…
Продолжение читайте в газете «Новости» №21.
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21.01.2017
На протяжении более месяца праздничное настроение рыбничанам и гостям города дарила мерцавшая разноцветными огнями Новогодняя елка. 14 января на площади Победы состоялось ее торжественное закрытие. Провожали зеленую красавицу концертными номерами и хороводами…
Продолжение читайте в газете «Новости» №21.
21.01.2017
На текущей неделе в Рыбницком ОВД подвели итоги работы за 2016 год. В ходе расширенного совещания была проанализирована работа отдела и определены задачи по дальнейшему укреплению правопорядка и общественной безопасности. Кроме личного состава Рыбницкого ОВД в заседании приняли участие начальник УМОБ МВД ПМР полковник милиции Николай Пестов, председатель Рыбницкого городского и районного Совета народных депутатов … Подробнее >>
21.01.2017
Раннее утро в молитвенном доме Архангела Михаила в селе Жура началось с ожидания радостного события – освящения новой колокольни. В этот знаменательный для сельчан день божественную литургию в Михаило-Архангельском храме возглавил архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва. Ему сослужили благочинный Рыбницкого округа иеромонах Иоанн (Данилеску), настоятель храма иерей Стефан Рабий, священнослужители Рыбницкого благочиния и Тираспольско-Дубоссарской епархии, … Подробнее >>
21.01.2017
Крещение Господне – один из 12 главных православных праздников. Он завершает Рождественские святки. В этот день в православных церквях проводится обряд освящения воды. Согласно поверью, такая вода лечит от различных недугов, придает сил, улучшает состояние здоровья. Именно поэтому в Крещение существует традиция окунаться в прорубь. Традиционные крещенские купания популярны и в нашем городе. Многие верующие, … Подробнее >>
21.01.2017
Первым ребенком, появившимся на свет в новом году в Рыбнице, стал мальчик. Это второй ребенок в семье Натальи и Андрея. Он появился на свет 1 января в 16.25. В 22.45 родила первенца Елена Наний…
Продолжение читайте в газете «Новости» №21.
21.01.2017
Недавно я стала свидетелем разговора двух женщин. Одна из них рассказывала, что недавно развелась с мужем, осталась с двумя детьми на руках, денег катастрофически не хватает. – Так он должен выплачивать на детей алименты, – говорит другая. – Да я не знаю, как и куда необходимо обратиться для этого. – Моя знакомая была в аналогичной … Подробнее >>
21.01.2017
На мое предложение в ходе телефонного разговора написать о ней в газете, согласием Елена Дончила ответила не сразу. В трубке последовало молчание, а потом скромное «Хорошо». Беседовать решили в зале Рыбницкого культурно-досугового центра. Именно здесь на протяжении последних лет трудится Елена. Искрящийся взгляд, искренняя улыбка, отзывчивое сердце – все это о героине моего очерка Елене … Подробнее >>
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