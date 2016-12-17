Внеочередное заседание депутатского корпуса

В минувший четверг состоялась 12 внеочередная сессия горрайсовета народных депутатов 25 созыва. В ней приняли участие глава государственной администрации Рыбницкого района и г. Рыбницы Андрей Кирста, заместители главы госадминистрации Петр Мустя и Наталья Лиховид, руководители предприятий, организаций, силовых структур и ведомств. Вел заседание председатель Рыбницкого городского и районного Совета народных депутатов Вадим Лозовский. В повестке дня – 5 вопросов…

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