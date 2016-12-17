Выбор свободы и реальной демократии Знай Конституцию своего государства Приднестровцы сделали свой выбор Внеочередное заседание депутатского корпуса Газета, которая рядом
Реклама

Газета,
которая всегда
рядом с Вами!
«  
  »

Внеочередное заседание депутатского корпуса

17.12.2016

img_7063-111В минувший четверг состоялась 12 внеочередная сессия горрайсовета народных депутатов 25 созыва. В ней приняли участие глава государственной администрации Рыбницкого района и г. Рыбницы Андрей Кирста, заместители главы госадминистрации Петр Мустя и Наталья Лиховид, руководители предприятий, организаций, силовых структур и ведомств. Вел заседание председатель Рыбницкого  городского и районного Совета народных депутатов  Вадим Лозовский. В повестке дня – 5 вопросов…

Продолжение читайте в газете «Новости» №50.

Новости Комментарии закрыты