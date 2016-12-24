Выбор свободы и реальной демократии Знай Конституцию своего государства Приднестровцы сделали свой выбор Внеочередное заседание депутатского корпуса Газета, которая рядом
Реклама

Газета,
которая всегда
рядом с Вами!
«  
  »

Электрических дел мастера

24.12.2016

izobrazhenie-325-111Никто сегодня не станет спорить: электричество – это необходимость. Только представьте себе ситуацию – вечер, внезапно в квартире гаснет свет, и жизнь словно замирает. Маленькая трагедия, не правда ли? К счастью, пройдет совсем немного времени и лампочка снова зажжется, заработает холодильник, компьютер, телевизор. Современный человек настолько привык к тому, что его повсюду окружает электроэнергия, что воспринимает это как должное. А ведь за каждой зажженной лампочкой стоит труд не одного десятка людей. За бесперебойную подачу электроэнергии в городе и районе отвечают специалисты Рыбницких РЭС ГУП «ЕРЭС» Дубоссарского филиала, которые в минувший четверг отметили свой профессиональный праздник…

Продолжение читайте в газете «Новости» №51.

События в городе Комментарии закрыты