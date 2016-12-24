Социальная защита и здравоохранение в приоритете

Работа Дома для одиноких, престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и Вооруженных сил с. Воронково, стоматологической поликлиники, а также исполнение территориальной целевой программы «Профилактика туберкулеза в Рыбницком районе и г. Рыбнице» на 2016-2017 гг.» и предупреждение распространения наркотической зависимости на территории города и района. О том, что было сделано за 2015 год и 9 месяцев текущего года, шла речь на заседании постоянной депутатской комиссии по здравоохранению и социальной защите граждан. Его вел заместитель председателя профильной комиссии Михаил Малиновский. Всего в повестке дня – 4 вопроса…

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