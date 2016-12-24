Выбор свободы и реальной демократии

Наше государство маленькое, но многонациональное. Мирную и достойную жизнь приднестровскому народу гарантирует Конституция ПМР. Это основной закон, который каждый гражданин в первую очередь должен знать. Ведь знание и грамотное применение законов – норма культурной, достойной и счастливой жизни всех людей. Честь государства в том, что все граждане без исключения пользуются конституционными правами и свободами и ответственно выполняют свои гражданские обязанности. Уважение народа к основному закону своей республики вызывает уважение к этой стране во всём мире…

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