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Главный закон республики

31.12.2016

izobrazhenie-437-11124 декабря – знаменательная дата для нашей республики. В этот день отмечается один из самых значимых государственных праздников – День Конституции ПМР. Как известно, конституция является основным законом государства, определяющим общественное и государственное устройство, декларирующим права, свободы и обязанности граждан. Это основа законодательной структуры страны, поэтому данный документ очень важный и его полагается знать даже детям. Именно дети, учащиеся 4,7,8 классов средней школы №8, стали главными гостями прошедшего в минувшую пятницу в МУ «РКДЦ» мероприятия «Главный закон республики»…

Продолжение читайте в газете «Новости» №52.

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