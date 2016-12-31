Главный закон республики

24 декабря – знаменательная дата для нашей республики. В этот день отмечается один из самых значимых государственных праздников – День Конституции ПМР. Как известно, конституция является основным законом государства, определяющим общественное и государственное устройство, декларирующим права, свободы и обязанности граждан. Это основа законодательной структуры страны, поэтому данный документ очень важный и его полагается знать даже детям. Именно дети, учащиеся 4,7,8 классов средней школы №8, стали главными гостями прошедшего в минувшую пятницу в МУ «РКДЦ» мероприятия «Главный закон республики»…

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