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Катастрофа отозвалась болью в наших сердцах

31.12.2016

izobrazhenie-514-111Приспущенный государственный флаг и черная ленточка в знак траура – приднестровцы скорбят в связи с авиационной катастрофой «Ту-154″ под Сочи. 26 декабря в республике был объявлен днём траура.
Самолет «Ту-154″ Министерства обороны РФ разбился утром 25 декабря после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека. Это были военные, артисты ансамбля имени Александрова, девять российских журналистов, а также Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Они летели в Сирию, чтобы поздравить с наступающим Новым годом военнослужащих ВКС РФ на авиабазе Хмеймим. Понедельник, 26 декабря в связи с трагедией в России объявлен днем траура…

Продолжение читайте в газете «Новости» №52.

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