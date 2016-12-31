Крепкая семья — крепкие рубежи

2016 год подошел к концу. В нашей республике он был объявлен как Год семейных ценностей. Фестиваль «Крепкая семья – крепкие рубежи Приднестровья» также проходил в рамках Года семейных ценностей. Его основная цель – сохранение и возрождение традиций семейного творчества, укрепление семейно-родственных связей поколений в ПМР на основе общности интересов и увлечений в различных жанрах: театрального, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, спортивного и циркового творчества Приднестровья…

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