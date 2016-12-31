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«В гостях у сказки»

31.12.2016

img_7521-111Скоро Новый год… В разгаре предпраздничная суета,  украшены магазины и завезены подарки. И все мы ждем праздника, такого светлого, домашнего, с мандаринами, с ёлкой и снежными горками. Все мы спешим купить подарки, чтобы под звон   курантов подарить родным  и близким. Каждый ребенок ждет чудес новогодних. Кто-то мечтает о красивой кукле, кто-то о современной машинке. А для кого-то самый большой подарок – лишь бы мама была рядом. В этом вихре приятных хлопот хочется, чтобы дети не чувствовали себя одинокими…

Продолжение читайте в газете «Новости» №52.

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