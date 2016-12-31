Заседание депутатского корпуса. Итоги и планы работы

В четверг, 29 декабря, состоялась очередная 13 сессия горрайсовета народных депутатов 25 созыва. В ней приняли участие глава госадминистрации Рыбницкого района и г. Рыбницы Василий Малай, депутаты Верховного Совета Виталий Калин, Вадим Кравчук, Яков Галак, Валентин Матвейчук, Андрей Сафонов, заместитель главы госадминистрации Наталья Лиховид, руководители предприятий, организаций, силовых структур и ведомств. Вел заседание председатель Рыбницкого городского и районного Совета народных депутатов Вадим Лозовский.

В повестке дня – 13 вопросов…

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