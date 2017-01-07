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Эпизоотическое, ветеринарно-санитарное благополучие — в надежных руках

07.01.2017

«В одном из хозяйств зафиксирована вспышка ящура», «Появились новые случаи заболевания птичьим гриппом», «Осторожно – африканская чума свиней!» – согласитесь, такие заголовки не раз встречались вам в различных средствах массовой информации. Нашу планету то и дело сотрясают различные болезни животных, опасных для человека. Эпизоотическое, ветеринарно-санитарное благополучие города и района – в руках специалистов филиала ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия» г. Рыбницы и Рыбницкого района…

Продолжение читайте в газете «Новости» №1.

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