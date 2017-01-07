Рукам — работа, Сердцу — радость!

Уютный зал Центральной библиотеки. От работ не отвести глаз.

Вот окутанная ореолом таинственности вышитая крестиком «Незнакомка» Крамского. А рядышком расположился небольшой уютный домик, выполненный в той же технике. Неподалеку важный кот расположился на ветке дерева. На том же столике два небольших снеговичка – это уже куклы из капрона. А сколько цветов! Здесь и красные маки, и гордые розы, и словно маленькие солнышки – подсолнухи. Все это – фантазия и результат огромного терпения и кропотливого труда членов клуба » Мастерица»…

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