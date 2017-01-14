Осторожность — лучшая профилактика зимних травм

В тот год осенняя погода

Стояла долго на дворе,

Зимы ждала, ждала природа.

Снег выпал только в январе – писал Александр Сергеевич Пушкин в романе «Евгений Онегин».

Действительно, в ноябре-декабре народ просто изнывал, тоскуя по снегу, и уже не чаял встретить заснеженный новогодний праздник. Но в конце декабря небеса слегка раскрылись и пушистый снежок покрыл землю. А в начале января как пошел снег… Завьюжило, заметелило. Быстро образовались снежные заносы, улочки завалило снегом. Резкое ухудшение погоды, как правило, становится причиной уличного травматизма, а также приводит к росту ДТП на дорогах…

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