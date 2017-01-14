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Осторожность — лучшая профилактика зимних травм

14.01.2017

В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе – писал Александр Сергеевич Пушкин в романе «Евгений Онегин».
Действительно, в ноябре-декабре народ просто изнывал, тоскуя по снегу, и уже не чаял встретить заснеженный новогодний праздник. Но в конце декабря небеса слегка раскрылись и пушистый снежок покрыл землю. А в начале января как пошел снег… Завьюжило, заметелило. Быстро образовались снежные заносы, улочки завалило снегом. Резкое ухудшение погоды, как правило, становится причиной уличного травматизма, а также приводит к росту ДТП на дорогах…

Продолжение читайте в газете «Новости» №2.

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