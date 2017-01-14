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Символ отчего дома

14.01.2017

P1050882-111Рождество и Новый год – одни из самых волшебных и любимых праздников во всем мире. Их с нетерпением ждут и взрослые и дети. О том, как встречали раньше эти праздники в селе Плоть, сельчане узнали в ходе праздника Плотьянского фольклора из цикла «Символ отчего дома». Обычаи и традиции празднования Рождества и Нового года в селе Плоть отличаются красочностью и необычностью. Здесь переплелись красивейшие молдавские «колинзь» и «хэитурь» с русским рождественским печеньем «козульки» и  коржами с маком. И все это символы благополучия, трудолюбия, мира, добра, крепкой и дружной семьи…

Продолжение читайте в газете «Новости» №2.

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