В заботе о лифтовом хозяйстве

Вряд ли сегодня можно встретить горожанина, который никогда не пользовался лифтом. Этот механизм человеку необходим, особенно если он проживает в многоэтажном доме. Он помогает и людям подняться на нужный этаж, и груз довезти. Когда он работает, мы его даже не замечаем, а как только остановится… Лифты работают и днем и ночью, и, естественно, нуждаются в ремонте и техническом обслуживании. Сколько труда вложено в то, чтобы регулярно перемещать горожан, не понаслышке знают специалисты МУП «Рыбницалифт»…

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