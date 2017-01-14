Водитель, готовься к техосмотру!

С началом нового календарного года для многих автолюбителей начинается период подготовки транспортных средств к техосмотру. Официально процедура «ТО-2017″ началась с 1 января. В нашем городе открыты три станции технического осмотра – ООО «Авто-Рэд», ООО «Авторемсервис» и ООО «Драйв плюс». Для организации технического обслуживания и техосмотра автомобилей на ООО «Авто-Рэд» функционируют две линии технического обслуживания: первая – для легковых автомобилей, вторая линия предусмотрена для грузовых автомобилей и автобусов. Выполнение работ по техническому обслуживанию и техосмотру автомобилей в фирме «Авто-Рэд» осуществляется в современном технологическом и диагностическом оборудовании. Каждая машина проходит осмотр по всем необходимым показателям. У транспортного средства проверяется выхлопная и тормозная система, рулевое управление, световые приборы, шины и двигатель. Все замеры производит специальное диагностическое оборудование, которое отправляет данные на компьютер. Он-то и решит, выдавать водителю талон или нет…

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