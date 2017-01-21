Дело человеком ставится, человеком и славится

На мое предложение в ходе телефонного разговора написать о ней в газете, согласием Елена Дончила ответила не сразу. В трубке последовало молчание, а потом скромное «Хорошо». Беседовать решили в зале Рыбницкого культурно-досугового центра. Именно здесь на протяжении последних лет трудится Елена. Искрящийся взгляд, искренняя улыбка, отзывчивое сердце – все это о героине моего очерка Елене Дончила. Также Елену Ивановну отличает огромное желание и умение работать. Общаясь с людьми, она дарит им доброту, заботу, любовь к жизни. Всегда улыбчивая и приветливая, она идет по жизни, бережно неся в ладонях огонек добра…

Продолжение читайте в газете «Новости» №21.