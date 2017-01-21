Итоги подведены, намечены новые задачи

Штаб Гражданской защиты города и района подвел итоги работы за минувший год и определил задачи на нынешний. В заседании приняли участие глава госадминистрации – начальник Гражданской защиты района и города Василий Малай, заместитель главы госадминистрации Виталий Гуцул, управляющий делами госадминистрации Игорь Брескер, начальник отдела по г. Рыбнице УпЧС МВД ПМР – начальник штаба ГЗ подполковник внутренней службы Анатолий Карлюга, а также руководители предприятий, учреждений, председатели сельских Советов – главы администраций сел…

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