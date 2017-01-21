Крещение: окунаясь в ледяную купель…

Крещение Господне – один из 12 главных православных праздников. Он завершает Рождественские святки. В этот день в православных церквях проводится обряд освящения воды. Согласно поверью, такая вода лечит от различных недугов, придает сил, улучшает состояние здоровья. Именно поэтому в Крещение существует традиция окунаться в прорубь. Традиционные крещенские купания популярны и в нашем городе. Многие верующие, невзирая на мороз, окунаются в этот день в ледяную воду. Говорят, что тогда человек приобретает богатырское здоровье.

19 января у купели в с. Гараба собрались не только местные жители, но и близлежащих сел. Православные пришли сюда, чтобы окунуться в иордань, набрать освященной воды.

После окончания Божественной литургии в храме в честь Покрова Божьей Матери настоятель храма иерей Владимир (Фенота) провел чин освящения воды в купели, по завершении которого поздравил собравшихся с великим христианским праздником и окропил всех святой водой.

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