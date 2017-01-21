Рыбницкий ОВД: подведены итоги работы

На текущей неделе в Рыбницком ОВД подвели итоги работы за 2016 год. В ходе расширенного совещания была проанализирована работа отдела и определены задачи по дальнейшему укреплению правопорядка и общественной безопасности. Кроме личного состава Рыбницкого ОВД в заседании приняли участие начальник УМОБ МВД ПМР полковник милиции Николай Пестов, председатель Рыбницкого городского и районного Совета народных депутатов Вадим Лозовский, заместитель главы государственной администрации Рыбницкого района и г. Рыбницы Виталий Гуцул, руководитель Управления следственного комитета г. Рыбницы и Рыбницкого района подполковник юстиции Александр Иордатий, председатель суда г. Рыбницы Светлана Федоричак, и.о. прокурора г. Рыбницы и Рыбницкого района Александр Танурков…

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