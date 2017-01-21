Спортивные новости

14 января в зале бокса Молодежного центра прошел турнир по боксу на призы Деда Мороза, в котором приняли участие 68 спортсменов из Рыбницы, Дубоссар, а также из городов Молдовы. Организаторами турнира выступили Федерация бокса города Рыбницы и МОУ «Детско-юношеская спортивная школа». Рыбницкие спортсмены завоевали 12 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые медали. Победители и призеры награждены сладкими призами.

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В зале борьбы городского Дворца культуры 14 января прошел турнир по вольной борьбе, посвященный памяти тренера-преподавателя ДЮСШ Владимира Евтодьева. В турнире приняли участие более 40 спортсменов из Тирасполя, Днестровска, Рыбницы, села Красненькое. Турнир проводился по трем возрастным категориям: 2007 — 2008 г.р. (25 кг, 27 кг, 29 кг), 2005 — 2006 г.р. (32 кг, 35 кг, 38 кг, 41 кг), а также 2001-2002г.р. (44 кг, 55 кг, 68 кг). Воспитанники Детско–юношеской спортивной школы завоевали две золотые – Кузнецов Андрей, Лещенко Сергей, 3 серебряные – Дюльгер Дмитрий, Дюльгер Александр, Срипту Александр и 4 бронзовые медали – Рущинский Максим, Андрианов Владислав, Казанир Денис, Томша Денис. Победителей и призеров наградили медалями и грамотами.

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