Таня, Танечка, Танюша…

25 января – знаменитый Татьянин день, вобравший в себя именины Татьян и праздник студентов. Трудно отыскать в Приднестровье студента, не знающего о существовании Дня студента и не отмечающего этот праздник 25 января. Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенты как устраивали широкие гуляния более ста лет назад, так и сейчас предпочитают отмечать свой праздник шумно и весело. Впрочем, как известно, студент никогда не упустит шанс отдохнуть от учебы…

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