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«Виалекс» — рука помощи в сложную минуту

21.01.2017

виалекс-111Недавно я стала свидетелем разговора двух женщин. Одна из них рассказывала, что недавно развелась с мужем, осталась с двумя детьми на руках, денег катастрофически не хватает.
– Так он должен выплачивать на детей алименты, – говорит другая.
– Да я не знаю, как и куда необходимо обратиться для этого.
– Моя знакомая была в аналогичной ситуации, ее проконсультировали, причем бесплатно, – отметила ее собеседница.
Оказалось, что знакомая одной из собеседниц воспользовалась услугами Информационно-правового центра «Виалекс».
О работе «Виалекса», проекте «Знай свои права», клубе «№19″ говорим с руководителем организации Ольгой Пурахиной и юристом Оксаной Думанской.

Продолжение читайте в газете «Новости» №21.

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