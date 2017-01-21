«Виалекс» — рука помощи в сложную минуту

Недавно я стала свидетелем разговора двух женщин. Одна из них рассказывала, что недавно развелась с мужем, осталась с двумя детьми на руках, денег катастрофически не хватает.

– Так он должен выплачивать на детей алименты, – говорит другая.

– Да я не знаю, как и куда необходимо обратиться для этого.

– Моя знакомая была в аналогичной ситуации, ее проконсультировали, причем бесплатно, – отметила ее собеседница.

Оказалось, что знакомая одной из собеседниц воспользовалась услугами Информационно-правового центра «Виалекс».

О работе «Виалекса», проекте «Знай свои права», клубе «№19″ говорим с руководителем организации Ольгой Пурахиной и юристом Оксаной Думанской.

Продолжение читайте в газете «Новости» №21.