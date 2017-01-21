Возвысилась у храма колокольня

Раннее утро в молитвенном доме Архангела Михаила в селе Жура началось с ожидания радостного события – освящения новой колокольни. В этот знаменательный для сельчан день божественную литургию в Михаило-Архангельском храме возглавил архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва. Ему сослужили благочинный Рыбницкого округа иеромонах Иоанн (Данилеску), настоятель храма иерей Стефан Рабий, священнослужители Рыбницкого благочиния и Тираспольско-Дубоссарской епархии, а также гости из Молдавской митрополии. Вместе с прихожанами молились председатель Рыбницкого городского и районного Совета народных депутатов Вадим Лозовский, заместитель главы государственной администрации Рыбницкого района и г. Рыбницы Иван Василовский, председатель сельского Совета – глава администрации с. Жура Михаил Галупа, жители села и гости…

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