Адресная программа — положительный результат

Более 10 км трубопровода – таков двухгодичный итог реализации Адресной программы капитальных ремонтов по замене внутридомовых инженерных сетей отопления и горячего водоснабжения в жилых домах муниципального жилищного фонда г. Рыбницы». Работу в этом направлении специалисты Рыбницкого филиала МГУП «Тирастеплоэнерго» продолжат и в нынешнем году. О том, что удалось сделать в прошлом году и какие дома включены в адресную программу на 2017 год, рассказала начальник службы диспетчерского управления режима и наладки Елена Красовская…

Продолжение читайте в газете «Новости» №4.