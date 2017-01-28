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Адресная программа — положительный результат

28.01.2017

SAM_4582-111Более 10 км трубопровода – таков двухгодичный итог реализации Адресной программы капитальных ремонтов по замене внутридомовых инженерных сетей отопления и горячего водоснабжения в жилых домах муниципального жилищного фонда г. Рыбницы». Работу в этом направлении специалисты Рыбницкого филиала МГУП «Тирастеплоэнерго» продолжат и в нынешнем году. О том, что удалось сделать в прошлом году и какие дома включены в адресную программу на 2017 год, рассказала начальник службы диспетчерского управления режима и наладки Елена Красовская…

Продолжение читайте в газете «Новости» №4.

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