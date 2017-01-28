Действовать так, чтобы был результат

Что такое бизнес? Что такое предпринимательство? Сегодня многие используют в обиходе эти слова. И многие считают их равными по смыслу. А вот Анатолий Дмитриевич Криворученко твердо убежден в том, что бизнес и предпринимательство – это два разных понятия. Цель, которую ставит перед собой бизнес, – это зарабатывание денег, а предпринимательство – планомерное ведение предприятия, нацеленность на перспективу, вовлеченность в социальную сферу.

Эту теорию наглядно подтверждает и история Анатолия Дмитриевича. Сейчас он предприниматель с большим стажем. Но как и многие другие 19 лет назад он начал собственное дело с чистого листа. И как любой начинающий предприниматель встречался с множеством проблем, ошибался, искал быстрые и эффективные пути их решения…

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