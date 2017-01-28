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Не прерывается памяти нить

28.01.2017

38650006-111Военный 1992 год стал суровым испытанием для всего Приднестровья. Именно тогда на цветущей земле, которую издревле населяли братские народы, смолкли птичьи трели, прогремели залпы орудий и автоматные очереди. За молодую республику плечом к плечу сражались люди разных национальностей. Так для отражения агрессии молдавских националистов в республике было создано Народное ополчение. 17 марта нынешнего года Народное ополчение Приднестровья отметит 25 лет со дня формирования…

Продолжение читайте в газете «Новости» №4.

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