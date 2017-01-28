Внесён ряд изменений и дополнений

В четверг в зале заседаний госадминистрации состоялась внеочередная 14 сессия 25 созыва Рыбницкого городского и районного Совета народных депутатов. В работе сессии приняли участие депутат ВС ПМР Виталий Калин, заместители главы госадминистрации Любовь Чех, Иван Василовский, руководители предприятий, организаций, учреждений, силовых структур и ведомств. Вел заседание председатель Рыбницкого городского и районного Совета народных депутатов Вадим Лозовский. В повестке дня – 6 вопросов…

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