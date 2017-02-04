Побеждает — сильнейший

Для системы народного образования январь и февраль обозначены тем, что именно в эти месяцы проходит второй тур предметных и профориентационной олимпиад и научно-практической конференции. В нынешнем году олимпиада проводилась в двух рыбницких школах. 393 ученика при выполнении олимпиадных заданий должны были продемонстрировать не только знание предмета, но также проявить творческий подход. По словам заместителя начальника УНО Майи Марченко, олимпиада проводится с целью выявления одаренных школьников, которые проявляют интерес при изучении конкретных предметов. Надо сказать, что в олимпиадах приняли участие те ребята, которые заняли призовые места в школьных турах…

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