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Побеждает — сильнейший

04.02.2017

Для системы народного образования январь и февраль обозначены тем, что именно в эти месяцы проходит второй тур предметных и профориентационной олимпиад и научно-практической конференции. В нынешнем году олимпиада проводилась в двух рыбницких школах. 393 ученика при выполнении олимпиадных заданий должны были продемонстрировать не только знание предмета, но также проявить творческий подход. По словам заместителя начальника УНО Майи Марченко, олимпиада проводится с целью выявления одаренных школьников, которые проявляют интерес при изучении конкретных предметов. Надо сказать, что в олимпиадах приняли участие те ребята, которые  заняли призовые места в школьных турах…

Продолжение читайте в газете «Новости» №5.

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