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Подвели итоги работы

04.02.2017

IMG_9174-111Прокуратура г. Рыбницы и Рыбницкого района подвела итоги работы за минувший год. В совещании приняли участие начальник Главного управления по надзору за деятельностью правоохранительных органов и законностью судебных решений прокуратуры ПМР Иван Лешуков, глава госадминистрации Рыбницкого района и г. Рыбницы Василий Малай, начальник Рыбницкого ОВД Сергей Топунов, руководитель Управления следственного комитета                        г. Рыбницы и Рыбницкого района Александр Иордатий, председатель суда г. Рыбницы Светлана Федоричак, главный специалист службы Государственного надзора Николай Дубина. А также руководители контролирующих органов, председатели сельских Советов – главы администраций сел района, работники прокуратуры…

Продолжение читайте в газете «Новости» №5.

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