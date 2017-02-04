Трудоустройство: мечта или реальность

Для кого-то наличие постоянной работы – жизненно необходимый фактор, кто-то заинтересован в трудоустройстве «для души», некоторым нужны честно заработанные карманные деньги и подработка во время летних каникул. У каждого – свои мотивы и интересы. Но всех, кто обращается в Центр социального страхования и социальной защиты, сближает одно – желание найти работу. О том, какой была ситуация на рынке труда города и района в 2016 году, рассказала заместитель директора по страхованию от безработицы Центра социального страхования и социальной защиты г. Рыбницы и Рыбницкого района Татьяна Деревянко…

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