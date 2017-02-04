«В моей жизни был Афганистан»

Афганистан. Для тех, кому однажды довелось попасть в беспощадное жерло Афгана, это слово ассоциируется с воспоминаниями о боевой юности, первом опыте обращения с огнестрельным оружием, взрывах, погибших товарищах. Ограниченный контингент советских войск вошел в Афганистан в декабре 1979 года. Афганская война растянулась на долгие годы. За весь период войны через Афганистан прошли более полумиллиона человек из разных точек СССР. С момента вывода войск из этой страны, а это произошло 15 февраля 1989 года, прошло порядка 28 лет, а для них, ветеранов, все было, как вчера. Они никогда не забудут слова, которые навсегда вошли в их жизнь с Афганской войной: «груз 200″, «трехсотый», «третий тост». В числе воинов-интернационалистов, прошедших Афган, наш земляк, Владимир Васильевич Козубский…

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