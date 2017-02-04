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Зимняя дорога требует внимания

04.02.2017

Всем известно, что у дороги свои законы, особенно строги они в зимнее время. Существенное влияние на                 безопасность дорожного движения оказывают погодно- климатические условия в зимний период. Главное правило поведения на дороге зимой – удвоенное внимание и повышенная осторожность! Снегопады, заносы, скользкая дорога, ограниченная видимость, короткий световой день – вот далеко не полный перечень особенностей зимней улицы, которые создают дополнительную опасность как для пешеходов, так и водителей…

Продолжение читайте в газете «Новости» №5.

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