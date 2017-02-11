«1917 — в истории Приднестровья»

2017 год – год столетнего юбилея революции 1917 года. Столетний рубеж – знаковый для исторической памяти. Среди множества запланированных республиканских и районных мероприятий, приуроченных к исторической дате, – Х республиканский творческий конкурс исторических сочинений «1917 – в истории Приднестровья». Его организатором выступило общество историков-архивистов Приднестровья при поддержке Государственной службы управления документацией и архивами ПМР и Центра исследования духовного и культурно-исторического наследия Приднестровья…

Продолжение читайте в газете «Новости» №6.