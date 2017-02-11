Городу — новый тубдиспансер

В минувшую среду в торжественной обстановке состоялось подписание акта о передаче городу нового противотуберкулезного диспансера. Напомним, медицинское учреждение построено и оснащено по Программе российской гуманитарной помощи Приднестровью, реализуемой АНО «Евразийская интеграция». Противотуберкулезный диспансер соответствует всем санитарным нормам, оснащен современным оборудованием, мебелью, необходимым инвентарем. Документ подписали директор АНО «Евразийская интеграция» Александр Аргунов и глава госадминистрации Рыбницкого района и г. Рыбницы Василий Малай…

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