Кто убирает, как убирает, когда убирает

Зима – период серьёзного испытания для всех… Процесс зимней уборки всегда является сложным и трудоемким, ведь с обильным снегопадом и морозами вновь встаёт вопрос уборки снега, нависших сосулек. Кто должен это делать на дорогах общего пользования, на придомовых, внутриквартальных территориях, в частном секторе, перед киосками, павильонами, объектами торговли, бытового и иного обслуживания населения – знают многие. Это прописано в Правилах уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории города Рыбницы и населенных пунктов Рыбницкого района, утвержденных решением 39 сессии Рыбницкого городского и районного Совета народных депутатов 24 созыва от 25 апреля 2013 года (с электронной версией можно ознакомиться на сайте горрайсовета). В них в частности предусмотрены особенности уборки территорий…

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