Совет ветеранов: вчера, сегодня, завтра

Подвели итоги работы Совета за два года, вскрыли недочеты и определили задачи на перспективу. 9 февраля состоялась отчетная конференция ОО «Совет ветеранов войны, труда и Вооружённых сил Рыбницкого района и г. Рыбницы» за период с 19 февраля 2015 года по январь 2017 года. В зале – председатели Советов ветеранов сел, активисты ветеранского движения, а также гости – заместитель главы госадминистрации Иван Василовский, председатель постоянной депутатской комиссии по взаимодействию с Верховным Советом ПМР, общественными, ветеранскими организациями Андрей Малай, зам. директора по назначению и выплате пособий и предоставлению льгот Центра социального страхования и социальной защиты города и района Инна Бодюл…

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