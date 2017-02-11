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Спецкомандировка в Мозамбик

11.02.2017

IMG_9229-111Мозамбик. Мало кто из нас может похвастаться знаниями об этом государстве в Юго-Восточной Африке. А вот наш земляк, полковник запаса Валерий Луценко знает о нем не понаслышке. Валерий Константинович, единственный в Приднестровье, исполнявший интернациональный долг в Народной Республике Мозамбик. Знакомство с этим человеком оставило приятные впечатления. Его радушие, общительность и жизнерадостность не выдают того факта, что в его жизни были годы, опалённые войной…

Продолжение читайте в газете «Новости» №6.

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