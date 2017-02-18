Мы вспомним поименно их, которым жить да жить…

15 февраля, в день 28-летия вывода советских войск из Афганистана, на Аллее Славы городского кладбища состоялся митинг-реквием памяти воинов-интернационалистов. Почтить память рыбничан, погибших при исполнении интернационального долга, собрались глава государственной администрации района и города Василий Малай, председатель городского и районного Совета народных депутатов Вадим Лозовский, военный комендант центрального и северного участков зоны безопасности МС РФ полковник Сергей Дудников, воины-афганцы, родные и близкие погибших воинов-интернационалистов, представители общественных организаций, руководители и представители трудовых коллективов, предприятий, учреждений и организаций…

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