О безопасности подумайте

15 февраля исполнилось 28 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Эта страшная, чудовищная чужая война унесла лучших сыновей, мужей, братьев. Незаживающей раной запечатлелась в сердцах родных. Та война, как смерч, прокатилась по далекой афганской земле. Но затронула судьбы многих жителей села Большой Молокиш. 10 молодых парней села с честью выполнили свой интернациональный долг в Афганистане: Русяновский А.Г. – геройски погиб 11 мая 1984г., Гудаль Г.Ф., Гудаль Ю.Д., Градинарь В.М., Ковердяга В.В., Чебан В.В., Мельник А.С., Тодика Ю.С., Пирожанский О.В., Гурмаза Б.В. – все награждены боевыми наградами и медалями…

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