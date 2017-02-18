Поддержка государства: порядок выплаты пособий

Нет ничего страшней, как остаться наедине с бедой. Тем более если беда эта связана с болезнью и в результате – инвалидностью ребенка. К счастью, мы живем в социально ответственном государстве, где детям-инвалидам уделяется материальная поддержка. Что касается родителей детей-инвалидов, то и они с 1 января будут получать ежемесячные компенсационные выплаты. Напомним, что 2 февраля правительство ПМР приняло данное постановление, согласно которому неработающим родителям детей-инвалидов в возрасте до 18-и лет теперь выплачиваются пособия…

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