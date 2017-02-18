Поддержка государства: порядок выплаты пособий Городу — новый тубдиспансер Дарят здоровье нашим зубам Профориентация — выбор будущей профессии Неистовство снега
Реклама

Газета,
которая всегда
рядом с Вами!
«  
  »

Создан Совет предпринимателей

18.02.2017

IMG_9489-111Как известно, нынешний год в нашей республике объявлен Годом предпринимателя. На минувшей неделе состоялась встреча с представителями предпринимательского сообщества города и района, землепользователями, руководителями силовых и финансовых структур города, представителями общественных организаций. В мероприятии принял участие глава госадминистрации Василий Малай. Провел встречу председатель Рыбницкого городского и районного территориального объединения профсоюзов Анатолий Дыньговский…

Продолжение читайте в газете «Новости» №7.

События в городе Комментарии закрыты