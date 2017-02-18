Создан Совет предпринимателей

Как известно, нынешний год в нашей республике объявлен Годом предпринимателя. На минувшей неделе состоялась встреча с представителями предпринимательского сообщества города и района, землепользователями, руководителями силовых и финансовых структур города, представителями общественных организаций. В мероприятии принял участие глава госадминистрации Василий Малай. Провел встречу председатель Рыбницкого городского и районного территориального объединения профсоюзов Анатолий Дыньговский…

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