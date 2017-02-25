Чистота — лучшая красота

Как гласит народная поговорка «Чистота – лучшая красота». И поэтому приоритет чистоты так важен не только в быту, но и при создании облика красивого и благоустроенного города. С каждым годом улицы нашего родного города приобретают все более опрятный и благоустроенный вид. Большой вклад в поддержание чистоты вносят работники МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство», которые занимаются вывозом отходов, обслуживанием мусорокамер и мусоропроводов. Однако санитарное состояние дома и прилегающей территории зависит и от жильцов. О том, как проводится работа МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство», и о том, что удалось сделать в прошлом году и к чему еще следует стремиться, рассказывает его главный инженер И.Ю. Мунтян…

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