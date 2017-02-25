«Кубок чести»

18 февраля в школе села Красненькое, где уже много лет успешно работает филиал отделения вольной борьбы Рыбницкой ДЮСШ, прошел турнир по вольной борьбе «Кубок чести». Ежегодный турнир посвящен подвигу советских воинов-афганцев, погибших при исполнении интернационального долга. В фойе школы был оформлен стенд, на котором разместились фотографии о жизни и подвиге воина-афганца, уроженца села Александра Чупруна, который погиб при исполнении интернационального долга…

Продолжение читайте в газете «Новости» №8.