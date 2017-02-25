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На передовой — 24 часа в сутки

25.02.2017

Пожар – слово, которое у многих ассоциируется с ужасом, паникой, бедой. Страшно все в один миг потерять в огне… Почему так происходит? Причин пожара может быть много: непотушенная сигарета, неправильная эксплуатация приборов, захламление балконов и общих коридоров. Каждому из нас необходимо заботиться о своей безопасности, своих близких и жилища. Когда же случается беда,   первыми на помощь приходят пожарные. О том, каким был прошедший год для рыбницких огнеборцев, рассказывает старший инженер ГПН СВПЧ-3 капитан внутренней службы  Иван Рожко…

Продолжение читайте в газете «Новости» №8.

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