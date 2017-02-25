Не щадя своих жизней

Афган – это звуки орудий и бомб, огонь и смерть, бесконечные слёзы… Война длилась долгие и страшные 10 лет: еще в 1979 году СССР ввел войска в Афганистан. Бойня была беспощадная. Враги не щадили ни детей, ни стариков. Десять лет мук и терзаний, боли и отчаяния. Души и тела солдат, исполнявших свой «священный долг и почетную обязанность гражданина СССР», навсегда искалечены. Тысячи убитых, которые уже никогда не смогут переступить порог родного дома и обнять своих матерей…

Продолжение читайте в газете «Новости» №8.