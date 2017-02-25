Продуктивный обмен опытом

В зале заседаний госадминистрации – аграрии Рыбницкого и Каменского районов, представители Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов, НИИ сельского хозяйства ПМР, Рыбницкого и Каменского управления сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии, представители фирм, занимающихся реализацией семян, минеральных удобрений, средств защиты растений и сельскохозяйственной техники и другие. Здесь прошел семинар-совещание аграриев двух районов. Участники семинара обсудили готовность к весенне-полевым работам, состояние дел в области мелиорации, ознакомились с новинками в области семеноводства и агрохимии…

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