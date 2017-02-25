Ум и сердце в работу вложил, каждой секундой в труде дорожил

– Этого человека с легкостью можно причислить к людям, являющимся золотым фондом села. Он всегда готов поделиться опытом работы с молодым поколением, – говорит председатель сельского Совета – глава администрации с. Ульма, Малая Ульма, Лысая Гора и Новая Михайловка Василий Петрович Лешан.

– Мы знакомы с 1970 года. Уже тогда он был одним из самых опытных механизаторов. Будучи молодым агрономом, я часто обращался к нему за советом, помощью, и не было такого случая, чтобы он отказал, ссылаясь на занятость.

А это уже отзывы Василия Олейника, человека, проработавшего с героем моего рассказа не один десяток лет.

Знакомьтесь – человек-труженик, кладезь мудрости и опыта житель села Малая Ульма Григорий Шиманский. 26 февраля Григорий Андреевич отпразднует свой 90-й день рождения. Вся трудовая биография этого человека связана с сельским хозяйством. Спустя десятилетия, оглядываясь на свой полувековой трудовой путь, Григорий Шиманский не жалеет о том, что делом своей жизни выбрал нелегкий труд на земле…

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