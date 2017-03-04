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Долгожданный праздник весны

04.03.2017

Изображение 2856-111Весна в нашем крае – самое долгожданное и любимое время года, поэтому встречают ее праздником Мэрцишор. 1 марта люди дарят друг другу маленькие красно-белые талисманы – «мэрцишоры». Также по давней доброй традиции в первый день весны в нашей республике и городе стартует Международный фестиваль искусств «Мэрцишор». Не стал исключением и нынешний год. В этот день прекрасной спутницей весны и проводницей к сердцам рыбничан и гостей города была музыка и его величество искусство…

Продолжение читайте в газете «Новости» №9.

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