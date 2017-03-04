«Мой папа — защитник отечества»

«Мой папа – защитник Отечества» – так называлась акция, инициированная государственной администрацией в преддверии Дня защитника Отечества. Данное мероприятие состояло из нескольких этапов. Первый из них – уроки мужества в общеобразовательных учреждениях, на которые школьники по своей инициативе решили принести фотографии своих родителей и родственников, служивших в Вооруженных силах, с честью исполнявших долг по защите Отечества. Также в рамках первого этапа в школах проводились встречи с защитниками ПМР, классные часы, спортивные соревнования…

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